دمشق: العثور على مقبرة جماعية في تدمر

دمشق (أ ف ب)

أعلنت الحكومة السورية، أمس، العثور على مقبرة جماعية قرب مسرح مدينة تدمر الأثرية وسط البلاد، وجرى انتشال 12 جثة منها، لأشخاص يرجح أن تنظيم «داعش» الإرهابي أعدمهم خلال سيطرته على المنطقة.

وسيطر التنظيم في الفترة الممتدة ما بين مايو 2015 ومارس 2017 لمرتين على مدينة تدمر الواقعة في محافظة حمص، قبل أن يتمكن الجيش السوري بدعم من حليفته روسيا من طرده منها. ودمّر التنظيم العديد من معالم المدينة الأثرية، وأعدم عدداً من أبناء المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن الجهات المختصة «عثرت على رفات عدد من المدنيين والعسكريين ضمن مقبرة جماعية في محيط المسرح الأثري في مدينة تدمر، كان إرهابيو تنظيم «داعش» قاموا بإعدامهم خلال فترة سيطرتهم على المدينة.

وجرى، وفق سانا، انتشال 12 جثة من المقبرة، نقلت إلى المستشفيات لإجراء فحوص الحمض النووي تمهيداً للتعرف على هوياتها.

وخلال سيطرته على المدينة، دمّر مقاتلو التنظيم الإرهابي قسماً من آثارها المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).