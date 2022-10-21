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طفلان يقضيان حرقاً على زورق مهاجرين بـ«المتوسط»

محاولة إنقاذ زورق مهاجرين في البحر المتوسط (من المصدر)
22 أكتوبر 2022 01:40

روما (وكالات) 

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لقي طفلان مصرعهما وأصيبت 5 نساء على الأقل في حريق على متن قارب أثناء محاولة لعبور المتوسط باتجاه أوروبا، حسبما أعلن خفر السواحل ووكالات الأنباء الإيطالية أمس.
وقالت السلطات في بيان: «بالاتفاق مع سلطات مالطا، تم إرسال زورق دورية لخفر السواحل من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية إلى مكان الحادث، وانتشال 38 مهاجراً، بينهم جثتا طفلين».
وعثر على جثتي الطفلين اللذين قضيا حرقاً في الزورق، ونقلت حامل تبلغ 25 عاماً هي والدة أحد الطفلين إلى مستشفى باليرمو. وأفاد خفر السواحل بأن زورق صيد تونسياً كان أول من وصل إلى الموقع، ذكر وقوع انفجار على متنه.  وفتحت النيابة العامة في صقلية تحقيقاً بعد هذه المأساة التي نجمت عن انفجار أسطوانة غاز أو اشتعال الوقود.
وتم إسعاف المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة تونس، في لامبيدوسا، بينما لا تزال امرأة مفقودة.
وتحدث رئيس بلدية لامبيدوسا فيليبو مانينو عن «جحيم»، ودعا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للتوجه إلى المكان.
وأعلن: إنني رئيس بلدية منذ 100 يوم فقط وقد أحصيت 5 وفيات بين المهاجرين الذين يغادرون يومياً سواحل دول شمال أفريقيا بواسطة قوارب مطاط أو مراكب متهالكة. وأضاف «على أوروبا التحرك من دون تأخير، فلم يعد من الممكن ترك الأشخاص يموتون».
ووصل أكثر من 76 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام مقارنة بـ50 ألفاً خلال الفترة نفسها من عام 2021 و26 ألفاً في 2020، وفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية.

البحر المتوسط
إيطاليا
مالطا
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