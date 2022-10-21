مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني يختتم اليوم

بكين (وكالات)

ينتهي المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني اليوم، بصدور قرارات سترسم المستقبل السياسي للبلد للسنوات الـ5 المقبلة. وإن كان القرار الرئيسي المرتقب غداً، سيتعلق على الأرجح بتمديد تولي شي جين بينغ في رئاسة الحزب لولاية ثالثة، وتالياً على رأس البلاد. ويشكل المؤتمر مناسبة لتجديد اللجنة المركزية التي تعتبر بمثابة برلمان للحزب الشيوعي وتضم نحو مئتي مندوب، ويشكل المكتب السياسي بأعضائه الـ25 نواتها. وعقدت هيئة رئاسة المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني اجتماعها الثالث صباح أمس، وترأسه شي جين بينغ.وافق المشاركون في الاجتماع على مسودة قوائم المرشحين للأعضاء والأعضاء الاحتياطيين للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك لأعضاء اللجنة المركزية الـ20 لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني. وقرر اجتماع هيئة الرئاسة عرض القوائم على الوفود للمداولة.