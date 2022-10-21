تقارير: جونسون سيترشح لرئاسة وزراء بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الجمعة، أنه «جاهز لها» في إشارة إلى انتخابات زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء وزعيمة الحزب ليز تراس، بحسب ما نقله عنه أحد المقربين منه. ووفقاً لأحد حلفائه الجمعة، قال جونسون إنه سيعود إلى بريطانيا من عطلته التي يقضيها في منطقة الكاريبي، لمحاولة القيام بعودة استثنائية لرئاسة الوزراء. ونقلت وكالة «بي أيه ميديا» البريطانية للأنباء عن الوزير جيمس دادريدج قوله إن الرجل، الذي أطاح به مجلس وزرائه قبل ستة أسابيع فقط، قد أبلغه قائلاً «سوف نقوم بذلك». وقال النائب في حزب المحافظين إن جونسون سيصل السبت، وسيخوض التحدي، ليحل محل ليز تراس زعيماً للمحافظين. وذكر دادريدج «أنا على اتصال بالرئيس عبر الواتس آب. لقد تحدثت عنه قبل أن يعلن هو بنفسه». وأوضح أنه «يعتزم العودة». وذكر جونسون: «أنا في طريق عودتي. سوف نقوم بذلك. وأنا جاهز لذلك». كان الوزير جاكوب ريس- موغ، الموالي لجونسون، أول مسؤول يدعمه علناً، فقد قال عبر موقع تويتر «وحده بوريس يمكنه الفوز في الانتخابات المقبلة». كما تلقى جونسون دعماً من وزير الدولة وعضو البرلمان سيمون كلارك. أما وزير الدفاع بن والاس، المدعوم من عدد كبير من أعضاء الحزب، فقال للصحافيين إنه لا ينوي الترشح و«في الوقت الحالي، أميل إلى بوريس جونسون». واعتبر والاس أن رئيس الوزراء السابق هو الزعيم المحتمل الوحيد الذي يتمتع بشرعية انتخابية على مستوى المملكة المتحدة، بعد أن قاد المحافظين إلى انتصار ساحق على حزب العمال في انتخابات العام 2019.