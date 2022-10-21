تقليص الفترة الانتقالية في غينيا

قال المتحدث باسم حكومة غينيا عثمان جوال ديالو، الجمعة، إن المجلس العسكري الحاكم اقترح جدولاً زمنياً انتقالياً أقصر لإجراء الانتخابات بعد 24 شهراً بدلاً من الجدول الزمني السابق البالغ 36 شهرا الذي رفضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

تقول الوثيقة، التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "في حل توافقي، وضع خبراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغينيا بشكل مشترك جدولاً زمنياً موحداً للمرحلة الانتقالية الممتدة مدى 24 شهرًا".

ولم تحدد الوثيقة موعد بدء فترة الأشهر الـ24.

تولى العقيد مامادي دومبويا السلطة في 5 سبتمبر 2021 مطيحاً باالرئيس ألفا كوندي، وأدى اليمين كرئيس منذ ذلك الحين.

وتعهد دومبويا بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد إجراء انتخابات. وكانت المجلس العسكري الحاكم أعلن عزمه على الحكم لمدة ثلاث سنوات، ليتمكن من تنظيم انتخابات ذات مصداقية وإجراء إصلاحات مهمة وضرورية لتحقيق ما يسميه "إعادة تأسيس" الدولة الغينية.

واعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه المهلة غير مقبولة.

وفي 22 سبتمبر، أمهل قادة الدول الأعضاء في مجموعة إيكواس، خلال قمة في نيويورك لم تشارك فيها غينيا، السلطات شهرًا لتقديم جدول زمني "معقول ومقبول"، تحت طائلة فرض "عقوبات أكثر شدة" من تلك المفروضة على البلاد. أخبار ذات صلة تسمية تراوري رئيسا لبوركينا فاسو خلال المرحلة الانتقالية تسمية محمد إدريس ديبي رئيساً للمرحلة الانتقالية في تشاد

المصدر: آ ف ب