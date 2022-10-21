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زيلينسكي يوجه اتهاماً إلى روسيا بشأن صادرات الحبوب

تفتيش سفينة في إسطنبول قادمة من أوكرانيا محملة بالقمح (أرشيفية)
21 أكتوبر 2022 23:18

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا الجمعة بـ"تعمد" تأخير عبور السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية والتي تشكل إمدادا حيويا للعديد من دول أفريقيا وآسيا.
وقال زيلينسكي، في مقطع مصور، إن "أكثر من 150 سفينة لا تزال تنتظر الوفاء بالموجبات الواردة في العقود لشحن منتجاتنا الزراعية. إنه انتظار سببه الوحيد أن روسيا تتعمد تأخير عبور السفن".
وأوضح أن الصين ومصر وبنغلادش وإندونيسيا والعراق ولبنان ودول المغرب الغربي هي بين البلدان التي تتأثر بهذا التأخير الذي يطاول "نحو ثلاثة ملايين طن من الأغذية".
ووقعت روسيا وأوكرانيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو الماضي على اتفاق لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية والحبوب والأسمدة الروسية التي ظلت عالقة منذ بداية الأزمة.
لكن روسيا انتقدت هذا الاتفاق لاحقا، مؤكدة أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها تحول دون شحن صادراتها.
من جهة أخرى، أشاد الرئيس الأوكراني ب"نتائج جيدة" يحققها جيش بلاده في منطقة خيرسون (جنوب)، حيث أعلنت كييف أنها استعادت السيطرة على عشرات البلدات.
وقال زيلينسكي "شكرا أيضا لجنود لواء المشاة الستين الذي تحقق وحداته نتائج جيدة في منطقة خيرسون".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
صادرات الحبوب
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اتفاق إسطنبول
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