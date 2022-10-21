لجنة "هجوم الكونجرس" تحدد موعد مثول ترامب أمامها

طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكونجرس الأميركي، اليوم الجمعة، من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها "يوم 14 نوفمبر أو بحدود" هذا التاريخ.

وفي بريد منشور، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021، اليوم الذي وقع فيه الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق في محاولة لمنع إعلان فوز الرئيس الحالي جو بايدن بالانتخابات التي جرت في نوفمبر 2020.

وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني "ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".

كانت اللجنة، المكونة من سبعة أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 أكتوبر الجاري لاستدعاء الرئيس السابق.

وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما دونالد ترامب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتابعا "كما تبيّن في جلسات الاستماع، التي عقدناها، جمعنا أدلة دامغة بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصيا بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة". أخبار ذات صلة السجن بحق مستشار سابق للرئيس ترامب كشف محتوى وثائق حساسة مصادرة من منزل ترامب

المصدر: آ ف ب