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إعلان موعد بدء محادثات السلام الإثيوبية

آثار قصف في إقليم تيجراي
21 أكتوبر 2022 22:38

قال الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، إن محادثات السلام التي يقودها في إثيوبيا ستبدأ يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري في جنوب أفريقيا، في أعقاب تعهدات من الحكومة وقوات من إقلم تيجراي بالمشاركة.
وتقاتل الحكومة الإثيوبية، قوات تيجراي في شمال البلاد حيث تندلع المعارك بين الحين والآخر منذ أواخر عام 2020. وأودى الصراع بحياة الآلاف.
والتزم الجانبان بإجراء محادثات في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تأخرت لأسباب لوجستية.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة إنه يرحب "بالالتزامات المتبادلة للمشاركة الحقيقية في عملية السلام".
وأوضح رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الحكومة ستشارك في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي اعتبارا من 24 أكتوبر.
تبدأ محادثات السلام بعد أيام فحسب من سيطرة الجيش الإثيوبي على ثلاث بلدات كبيرة في تيجراي، واحدة منها تقع إلى الشمال الغربي من مينة "مقلي" عاصمة إقليم تيجراي واثنتان إلى الجنوب منها.

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المصدر: رويترز
إثيوبيا
إقليم تيجراي
إقليم تيغراي
مفاوضات سلام
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