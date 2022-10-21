تعيين زعيمة أقصى اليمين رئيسة للحكومة في إيطاليا

الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا يلتقي جورجيا ميلوني
21 أكتوبر 2022 20:41
كلف الرئيس سيرجو ماتاريلا، اليوم الجمعة، جورجيا ميلوني من أقصى اليمين، بتشكيل حكومة، وفق ما أعلن الأمين العام للرئاسة. وقبلت ميلوني (45 عاما) تولي هذه المسؤولية لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا. ترأس ميلوني حزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة إيطاليا) الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي. ويتحالف حزب ميلوني مع حزب (فورزا إيطاليا) المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الأسبق. كان الرئيس الإيطالي التقى، في وقت سابق اليوم، ميلوني في مقر إقامته الرسمي في العاصمة روما، حسبما أعلن المكتب الرئاسي.