موردنت أول مرشح لخلافة تراس في رئاسة حكومة بريطانيا
بيني موردنت
21 أكتوبر 2022 19:55
أطلقت الوزيرة البريطانية بيني موردنت، اليوم الجمعة، حملتها لخلافة ليز تراس في رئاسة الوزراء، لتصبح أول نائبة من حزب المحافظين تعلن خوض السباق. وقالت موردنت على موقع تويتر "أنا أترشح لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم.. لتوحيد بلدنا والوفاء بتعهداتنا والفوز في الانتخابات العامة المقبلة". عرفت موردنت، التي كانت وزيرة العلاقات مع البرلمان في حكومة تراس، بأنها من المؤيدين المتحمسين لمغادرة الاتحاد الأوروبي ولم يفصلها إلا فارق طفيف عن خوض انتخابات الإعادة في المرتين السابقتين لاختيار زعيم للحزب. وحظيت موردنت، التي سبق أن شغلت منصب وزيرة الدفاع، بالإشادة على أدائها في البرلمان يوم الاثنين الماضي، حين دافعت عن الحكومة. ووصف أحد المشرعين موردنت، النائبة البرلمانية البالغة 49 عاما، بأنها تتمتع "بجاذبية واسعة"، مشيرا إلى قدرتها على العثور على أصدقاء في صفوف الحزب المختلفة.