أوكرانيا تأمل في الحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي الألماني

بعد تسليم أولى النسخ من نظام "إيريس-تي" للدفاع الجوي الألماني، يأمل الجيش الأوكراني في الحصول على نسخ أخرى من هذا السلاح الحديث.

ونقلت وسائل إعلام كييف، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيهنات، قوله: إن نظام الدفاع الجوي الألماني هذا أثبت أنه "جيد" في مواجهة الهجمات الروسية الأخيرة مبينا أن "الجانب السلبي الوحيد هو أن هناك القليل منه لدى الجيش الأوكراني، ومن المتوقع أن تكتسب الصناعة الألمانية زخما لزيادة مستويات الإنتاج حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على أكبر عدد ممكن من معدات هذا النظام".

ورفض المتحدث الكشف عن الموقع الدقيق لتواجد هذه المعدات في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن منظومة "إيريس-تي" تتصدر قائمة أهداف العدو، حسب وصفه، مبينا أن تسليم النسخة الأولى من هذا النظام إلى أوكرانيا تم قبل أسبوع.