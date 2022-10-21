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مقتل صحافيين في قصف على خيرسون

مدنيون ينتظرون ترحيلهم من خيرسون
21 أكتوبر 2022 19:18

أكدت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أربعة أشخاص بينهم صحافيان في قصف ليلي على جسر في مدينة خيرسون، في حين نفت كييف شن هذه الضربة.
وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالتحقيقات الجنائية الرئيسية، في بيان، إن "قافلة من المدنيين" تعرضت لقصف أوكراني أثناء عبورها نهر دنيبر المحاذي لخيرسون حيث تجري عمليات لإجلاء المدنيين.
ووفقاً للجنة، قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص "بينهم صحافيان كانا مع السكان"، وأصيب 13 آخرون. ولم ترد تفاصيل بعد عن هوية الصحافيين القتيلين.
من جهته، قال المسؤول الروسي في المنطقة ألكسندر مالكفيتش، لقناة روسيا 24، إن صحافيا قتل وأصيب عشرة أشخاص آخرون في هذه الضربة التي وقعت ليل الخميس، من دون مزيد من التفاصيل.
اتهمت السلطات الروسية في المنطقة كييف بأنها استهدفت خلال هذا القصف جسر "أنتونوفسكي"، على نهر دنيبر، والمستخدم في عمليات الإجلاء.
لكن الجيش الأوكراني نفى، اليوم الجمعة على لسان المتحدثة باسم القيادة الجنوبية نتاليا غومينيوك، المسؤولية عن الهجوم "نحن لا نضرب البنية التحتية الأساسية، ولا نضرب البلدات المسالمة والسكان المحليين".
وقالت روسيا إن الجيش الأوكراني أطلق "12 (صاروخًا بعيد المدى) هيمارس على نقطة عبور مدنية بالقرب من جسر أنتونوفسكي" وإن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 منها.
وعرض التلفزيون الروسي صور سيارة متضررة وازدحاماً مرورياً لمركبات تنتظر عبور الجسر.

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المصدر: آ ف ب
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