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نداء عاجل لتفادي مجاعة في الصومال

مخيم للنازحين الصوماليين جراء الجفاف
21 أكتوبر 2022 19:01

دقت الأمم المتحدة مرة أخرى ناقوس الخطر، اليوم الجمعة، بشأن الوضع في الصومال حيث وحدها عملية توزيع المساعدات الإنسانية تسمح حاليا للبلاد بتفادي مجاعة كبرى ودعت إلى تعزيز المساعدة الدولية بشكل عاجل.
يخشى العاملون في المجال الإنساني الأسوأ.
ويرجح أن يكون الوضع أسوأ مما كان عليه خلال المجاعة الأخيرة في عام 2011 والتي أودت بحياة 260 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.
وقالت لورا ترنر، المسؤولة الثانية في المكتب الوطني لبرنامج الأغذية العالمي للصحافيين في جنيف، من مقديشو إنه بدون زيادة سريعة للمساعدات الإنسانية "يتوقع حدوث مجاعة قبل نهاية العام".
بعد أربعة مواسم شهدت هطول أمطار ضئيلة منذ نهاية 2020، إضافة إلى موسم خامس مشابه، باتت الصومال على طريق المجاعة.
في جميع أنحاء البلاد، تضرر 7,8 ملايين شخص، أي ما يقارب نصف السكان من الجفاف منهم 213 ألفا معرضون لخطر المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.
وحذرت الأمم المتحدة، مطلع سبتمبر الماضي، من أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة سيتم إعلان حالة المجاعة في المناطق الجنوبية في بيدوا وبوركابا بين أكتوبر وديسمبر.
في الأشهر الأخيرة، وسع برنامج الأغذية العالمي أنشطته في الصومال لمساعدة عدد قياسي من الأشخاص. وتمثل هذه الأزمة الآن أكبر عملية للمنظمة في العالم.
وفي سبتمبر، وزع برنامج الأغذية العالمي المواد الغذائية والمال على ما يقارب 4,2 مليون شخص في البلاد.

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المصدر: رويترز
نداء عاجل!
الصومال
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الأمم المتحدة
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