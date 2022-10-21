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أوكرانيا تعلن استعادة عشرات البلدات في خيرسون

جندي أوكراني في موقع قتالي
21 أكتوبر 2022 18:50

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنها استعادت 88 بلدة في منطقة خيرسون بجنوب البلاد فيما قامت السلطات المحليّة الروسية بإجلاء آلاف المدنيين.
وكتب كيريلو تيموشينكو مستشار الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق تلغرام "منطقة خيرسون: تمت استعادة 88 بلدة". 
كانت سلطات كييف قد أعلنت، في حصيلة سابقة في 13 أكتوبر الجاري، أنها استعادت 75 بلدة وقرية.
ولم يتضح متى تمت استعادة هذه البلدات.
في هذه الاثناء، تعهد المسؤولون الروس بتحويل مدينة خيرسون الرئيسية في المنطقة إلى "حصن" من خلال بناء دفاعات فيها.
وقال مسؤولون روس، أمس الخميس، إنه تم إجلاء نحو 15 ألف شخص من منطقة خيرسون التي أعلنت روسيا ضمها.

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المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
استعادة بلدات
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منطقة خيرسون
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