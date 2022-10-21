الاتحاد الأوروبي يوافق على مجموعة من الإجراءات الطارئة لمعالجة أزمة الطاقة

وافق الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في مجموعة من الإجراءات الطارئة لمعالجة أزمة الطاقة بالتكتل، مع استسلام ألمانيا لضغوط من الدول الأعضاء بالاتحاد لتمهيد الطريق أمام وضع سقف مؤقت لأسعار الغاز الطبيعي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة إن "أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تراجعت، بعد الاتفاق. أرسلنا أيضا مؤشرا واضحاً للسوق"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف "هذا يعني أننا على استعداد للتحرك معا، وأننا قادرون على العمل معا وهناك رغبة سياسية قوية. أنا واثق أنه سيكون هناك تأثير في القريب العاجل".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي منقسمين أمس الخميس بشأن كيفية مواجهة أسعار الغاز المرتفعة مع انطلاق قمة في بروكسل.

وكانت معظم دول التكتل قد دعت إلى وضع سقف لأسعار الغاز، اقترحت المفوضية الأوروبية في نهاية المطاف الحد من أسعار الغاز بالجملة فقط كملاذ أخير إذا وصلت الأسعار في التكتل إلى مستويات مفرطة.

وتتشكك ألمانيا وعدد قليل من الدول الأخرى في الإجراءات الرامية إلى التدخل في سعر الغاز، نظرا لمخاوف من أن يعرض خفض أسعار الغاز أمن الإمدادات للخطر أو أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصوله إلى الاجتماع: "بالطبع، يتعين علينا أن نتأكد من إعداد ما نقرره بطريقة تجعله ناجحاً".

وأضاف: "لا يرغب أحد في أن يتخذ قرارات جيدة نظريا هنا، ولا يتبعها (إمداد من) الغاز".

وجدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مخاوف شولتس لدى وصوله.

