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روسيا ترد على اتهامات أوكرانية بتلغيم سد

صورة بالقمر الصناعي من سد "نوفا كاخوفكا"
21 أكتوبر 2022 17:43

ردت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، على اتهامات أوكرانية بتلغيم سد "نوفا كاخوفكا" في منطقة خيرسون.
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن كيريل ستريموسوف المسؤول في منطقة خيرسون قوله إن مزاعم كييف عن أن روسيا بدأت في تلغيم السد "كاذبة".
ونقلت الوكالة عن ستريموسوف نفيه تصريحات أدلى بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن موسكو تعتزم نسف السد لغمر أجزاء من خيرسون بالمياه.
وقال زيلينسكي، أمام مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، إن "روسيا تمهد عمدا الأرضية لكارثة واسعة في جنوب أوكرانيا".
وأضاف أن القوات الروسية "قامت بتلغيم السد ووحدات محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية" التي تعد من أكبر المنشآت من هذا النوع في أوكرانيا، موضحا أنه إذا انفجر فستصبح "أكثر من ثمانين بلدة بما فيها خيرسون في منطقة فيضانات سريعة".
وأشار زيلينسكي إلى أن ذلك "يمكن أن يقوض إمدادات المياه لجزء كبير من جنوب أوكرانيا".
وكتب ميخايلو بودولياك أحد مستشاري زيلينسكي، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن هدف روسيا هو وقف تقدم القوات الأوكرانية في المنطقة. 

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المصدر: رويترز
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