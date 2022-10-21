وزير بريطاني يدعم بوريس جونسون لخلافة تراس

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الجمعة، إنه لن يخوض السباق على خلافة ليز تراس في منصب رئيس الوزراء وإنه يميل نحو دعم بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق. وبعد استقالة تراس أمس الخميس، لتنهي ستة أسابيع قضتها في السلطة، يحاول الراغبون في خلافتها الحصول على تأييد 100 نائب من حزب المحافظين كي يتمكنوا من خوض السباق. وأوضح والاس للصحفيين "أشعر أن بوسعي إضافة أفضل قيمة في الحفاظ على أمن الناس بكوني وزيرا للدفاع... إنها الوظيفة التي أعتزم مواصلة الاضطلاع بها. ولذا، لن أترشح لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة". شغل والاس، العسكري السابق، منصب وزير الدفاع في حكومتي جونسون وتراس، وقاد رد بريطانيا على الأزمة الأوكرانية. يتصدر بوريس جونسون، الذي خلفته تراس، ووزير ماليته السابق ريشي سوناك المرشحين المحتملين، على الرغم من عدم إعلان أيا منهما الترشح رسميا حتى الآن. وحين سئل عمن سيؤيد، قال والاس "في الوقت الحالي، أميل نحو بوريس جونسون". وأطاح النواب بجونسون منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر بعد فترة ثلاث سنوات قضاها في رئاسة الوزراء. وقال والاس إن القضايا الرئيسية التي تحسم دعمه للمرشح تتمثل في الالتزام بالأمن القومي والاقتصادي، واحترام التفويض الذي فاز به الحزب في الانتخابات الوطنية عام 2019 بقيادة جونسون، والقدرة على توحيد الحزب. وأضاف "هذا سيكون ثالث رئيس محتمل لوزرائنا منذ الانتخابات العامة... وهذا يعني أنه يتعين علينا التفكير في مسألة الشرعية التي سيسأل الجمهور أنفسهم عنها، وكذلك بشأن القادر على الفوز في الانتخابات المقبلة". وحين سئل والاس عن سوناك، قال وزير الدفاع إنه سيحرص على سماع ما سيقوله بشأن الالتزامات بالدفاع والأمن.