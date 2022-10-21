إلغاء مئات الرحلات الجوية في إيطاليا بسبب إضراب بشأن الأجور

تسبب إضراب بشأن الأجور وظروف العمل، من قبل موظفي شركة المراقبة الجوية الإيطالية "إيناف" في إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا اليوم الجمعة.

وألغت شركة الخطوط الجوية الإيطالية الحكومية (إي.تي.إيه) أكثر من 200 رحلة، معظمها محلية. كما ألغت شركات طيران أخرى، مثل شركة النقل منخفضة التكاليف "ايزي جيت"، رحلات طيران من جداولها.

وقالت شركة "رايان إير" الأيرلندية، إنه تم إلغاء أكثر من 600 رحلة، وتأثر حوالي 110 ألف مسافر.

ونظرا لأن الإضراب كان قد تم الاعلان عنه مسبقا لشركات الطيران والمسافرين، فقد حال ذلك دون وجود زحام في قاعات المطارات أو حتى طوابير طويلة، مقارنة بالعدد المعتاد للركاب يوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

ودعت نقابات مراقبة الحركة الجوية "سي.جي.آي.إل" و"سي آي إس إل" و"يو.آي.إل" إلى الإضراب، الذي من المتوقع أن يضر بروما و"مالبينسا ميلانو" و"البندقية" بشدة.

وكتبت نقابة (يو.آي.إل) في بيان "نعتذر لجميع الركاب، الذين ربما يشعرون بالضيق بسبب الإضراب". وأضافت أن موقف شركة "إيناف" بشأن مطالب العمال جعل الإضراب أمرا لا مفر منه.

وتطالب النقابات بتغيير ساعات جداول العمل من شركة "إيناف" المملوكة للدولة بشكل جزئي. وذكرت النقابات أنها ستضغط من أجل تحقيق مطالبها باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحتجاجية إذا لزم الأمر.