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الكرملين لم يحدد موعداً لانتهاء من التعبئة الجزئية

الكرملين لم يحدد موعداً لانتهاء من التعبئة الجزئية
21 أكتوبر 2022 16:57

بعد شهر من بداية التعبئة الجزئية في روسيا، لم يعلن الكرملين بعد موعد نهاية هذا الإجراء.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في موسكو اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين قال في 14 أكتوبر إن المسودة سوف تكتمل في غضون نحو أسبوعين، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية. و"لا يوجد موعد محدد"، بحسب دميتري.
ووقع بوتين المرسوم في 21 سبتمبر. وقبل أسبوع، قال إنه جرى تجنيد 222 ألف شخص من الإجمالي المستهدف، 300 ألف.
وتابع بيسكوف بالقول إن الأخطاء المبدئية في تنظيم التعبئة الجزئية لم تعد مشكلة، غير أنه قال إن من المبكر للغاية إجراء تقييم شامل.

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