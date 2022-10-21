القبض على عصابة من المحتالين في "مايوركا"

ألقت الشرطة الأسبانية القبض على عصابة من المحتالين عبر الإنترنت في جزيرة "مايوركا"، يُزعم أنهم احتالوا على العديد من الضحايا، بمختلف أنحاء أوروبا، واستولوا منهم على ما يزيد على مليون يورو(974 ألف دولار).

وذكرت الشرطة الإسبانية أمس الخميس أنه تم اعتقال إجمالي 16 شخصا، 15 منهم في "مايوركا". كما تم اعتقال زعيم العصابة المشتبه به، .ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الشرطة وصفه لتلك الحملة الصارمة بأنها "واحدة من أكبر العمليات لمكافحة الجريمة الالكترونية في الاتحاد الأوروبي".

وتم تحديد هويات 20 ضحية على الأقل.



وإلى جانب زعيم العصابة، فإن الأفراد المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و31 عاما، من إسبانيا ورومانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية ، بما فيها المكسيك وكوبا.

ويواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات بالاحتيال والتزوير والإنتماء إلى منظمة إجرامية.