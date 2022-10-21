السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

القبض على عصابة من المحتالين في "مايوركا"

القبض على عصابة من المحتالين في "مايوركا"
21 أكتوبر 2022 16:29

ألقت الشرطة الأسبانية القبض على عصابة من المحتالين عبر الإنترنت في جزيرة "مايوركا"، يُزعم أنهم احتالوا على العديد من الضحايا، بمختلف أنحاء أوروبا، واستولوا منهم على ما يزيد على مليون يورو(974 ألف دولار).
وذكرت الشرطة الإسبانية أمس الخميس أنه تم اعتقال إجمالي 16 شخصا، 15 منهم في "مايوركا". كما تم اعتقال زعيم العصابة المشتبه به، .ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الشرطة وصفه لتلك الحملة الصارمة بأنها "واحدة من أكبر العمليات لمكافحة الجريمة الالكترونية في الاتحاد الأوروبي".
وتم تحديد هويات 20 ضحية على الأقل.

وإلى جانب زعيم العصابة، فإن الأفراد المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و31 عاما، من إسبانيا ورومانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية ، بما فيها المكسيك وكوبا.
ويواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات بالاحتيال والتزوير والإنتماء إلى منظمة إجرامية.

أخبار ذات صلة
وفاة ساحر شهير وسط ضحكات الجمهور
«شرطة الشارقة» تشارك بورقة عمل في إسبانيا
المصدر: د ب أ
إسبانيا
آخر الأخبار
طموح «الإمبراطور» يصطدم بـ«النمور»
الرياضي
طموح «الإمبراطور» يصطدم بـ«النمور»
اليوم 21:00
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©