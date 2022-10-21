لبنان يبذل جهوداً كبيرة لمواجهة انتشار الكوليرا

أكد وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، اليوم الجمعة، أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة اللبنانية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا في البلاد كبيرة جدا، مشيرا إلى تلقي بيروت وعدا بتأمين اللقاح المضاد للكوليرا، خلال فترة أسبوع إلى عشرة أيام.

جاء تصريح الأبيض بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون الذي استقبله قبل ظهر اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، حيث أطلع وزير الصحة اللبناني الرئيس عون "على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة اللبنانية بالتعاون مع الوزارات الأخرى والمنظمات الدولية لمواجهة وباء الكوليرا"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأكد وزير الصحة اللبناني أن "الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا في لبنان كبيرة جداً".

وأعلن أن لبنان تلقى وعدا بتأمين جرعة أولية من اللقاح المضاد للكوليرا "خلال فترة أسبوع الى عشرة أيام، إضافة إلى أننا نعمل على تأمين كمية كبيرة من خلال منظمة الصحة العالمية، وهي حوالي 600 ألف جرعة على الاقل لاستعمالها إن كان من قبل النازحين او اللبنانيين".

ولفت وزير الصحة اللبناني إلى أن "السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا في لبنان هو تلوث بعض مصادر المياه نتيجة توقف محطات الضخ والتكرير عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما اعتماد البعض على ري المزروعات بمياه ملوّثة".

وقال "اطلعت فخامته على الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين المياه النظيفة للجميع إن كان للبنانيين أو للنازحين، كما في ما يتعلق بموضوع معالجة مياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة".

وأشار إلى أن "البعض يستعمل مياه الصرف الصحي لري المزروعات، وفي حال كانت هذه المياه ملوثة ، تصبح هذه المزروعات ملوثة، خصوصاً الورقيات منها، مثل الخس والبقدونس والنعنع التي من الصعب تنظيفها وتعقيمها. ونحن نعمل على معالجة هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الزراعة".

يذكر أن لبنان سجل في الخامس من أكتوبر الحالي أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال لبنان. وهي الإصابة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفش للكوليرا .