السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا توفر كميات أقل من الغاز مقارنة بدول عديدة بالاتحاد الأوروبي

ألمانيا توفر كميات أقل من الغاز مقارنة بدول عديدة بالاتحاد الأوروبي
21 أكتوبر 2022 15:55

 أظهرت بيانات للاتحاد الأوروبي أن ألمانيا وفرت كميات أقل من الغاز مقارنة بالعديد من دول الاتحاد خلال الأسابيع الأخيرة، وتتخلف عن التزاماتها في هذا الشأن.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية "يوروستات"، فإنه على الرغم من تراجع استهلاك ألمانيا للغاز بنسبة 28% في أغسطس الماضي مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا وفر 7.4% من الغاز في سبتمبر الماضي.
وفي يوليو الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي طواعية على خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% بين أغسطس ومارس من العام المقبل مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية. وفي حالة حدوث نقص واسع النطاق في إمدادات الغاز، تصبح أهداف خفض الاستهلاك الطوعية إلزامية.
وانخفض استخدام الغاز في الاتحاد الأوروبي بأكمله بنسبة 14% في أغسطس و 15% في سبتمبر. وخفضت فنلندا والسويد ولاتفيا استهلاكها من الغاز بأكثر من النصف الشهر الماضي.
في المقابل زاد استهلاك الغاز في سلوفاكيا (5.5%) وأيرلندا (2.1%) وإسبانيا (0.9%) في سبتمبر مقارنة بمتوسط السنوات الخمس في نفس الشهر.
وسارعت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن واردات الطاقة الروسية. وكانت ألمانيا تعتمد بشكل خاص على الإمدادات الروسية قبل الحرب في أوكرانيا التي بدأت في نهاية فبراير الماضي، على الرغم من ذلك سارعت برلين في البحث عن مصادر بديلة.

أخبار ذات صلة
شولتس يتعهد بالدعم الكامل في تخفيف أعباء أسعار الطاقة
الإمارات وألمانيا ترسخان شراكتهما الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والصناعة
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
طموح «الإمبراطور» يصطدم بـ«النمور»
الرياضي
طموح «الإمبراطور» يصطدم بـ«النمور»
اليوم 21:00
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©