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إخلاء فندق فخم في أمستردام جراء حريق

إخلاء فندق فخم في أمستردام جراء حريق
21 أكتوبر 2022 15:15

أعلنت إدارة الإطفاء الهولندية عبر تويتر اليوم الجمعة، أنه تحتم إخلاء فندق كراسنابولسكي الفخم في أمستردام إثر اندفاع حريق، دون وقوع إصابات.
وبحسب معلومات، اندلع الحريق في القبو أسفل المطبخ في الساعات الأولى من صباح اليوم، لسبب لا يزال مجهولا. ونتيجة لذلك اضطر نحو 500 نزيل بالفندق إلى الخروج.
وذكرت إدارة الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة التاسعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش). غير أنه لا يزال هناك كثير من الدخان في المبنى الكائن بوسط العاصمة الهولندية، على مقربة من القصر الملكي، ما يعني أن النزلاء لم يتمكنوا من العودة لغرفهم.
وبحسب أجهزة الطوارئ، جرى تسكين النزلاء في فندق آخر قريب من الموقع.

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المصدر: د ب أ
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