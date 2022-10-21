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وفاة شخصين وفقدان طفل بعد حادث عبَّارة قبالة الساحل الهولندي

وفاة شخصين وفقدان طفل بعد حادث عبَّارة قبالة الساحل الهولندي
21 أكتوبر 2022 14:29

اصطدمت عبَّارة بأحد التاكسيات المائية قبالة الساحل الهولندي قرب جزيرة تيرشخيلينج، في بحر فادن شمال البلاد.
وتوفى شخصان وأصيب آخرون، بحسب خدمات الطوارئ.
وقال متحدث باسم خفر السواحل في تقرير إذاعي اليوم الجمعة إن طفلاً لا يزال مفقودا، وأضاف أن عدة فرق بحث تقوم بعملها.
ووقع الحادث صباح اليوم على بعد مئات من الأمتار قبالة ساحل تيرشخيلينج.
وبحسب خفر السواحل، كان هناك سبعة أشخاص على متن التاكسي المائي الذي اصطدم، لسبب مجهول، بالعبارة السريعة "تايجر" وعلى متنها 27 شخصا، وأفادت تقارير بانقلاب التاكسي.
وكانت العبارة في طريقها إلى هارلينجن، بالبر الرئيسي وقد تعرضت لأضرار، ولم تتمكن من مواصلة الرحلة.
ولم يصب أي شخص على متن العبارة، بحسب خدمات الطوارئ.

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