إيطاليا.. ميلوني تطلب من الرئيس تعيينها رئيسة للحكومة
جيورجيا ميلوني بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو
21 أكتوبر 2022 14:56
يفترض أن يكلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الجمعة جورجيا ميلوني التي حققت مع حزبها "أخوة إيطاليا" انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، تشكيل الحكومة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
ويفترض أن تؤدي هذه المشاورات التي بدأت الخميس وستنتهي منتصف نهار الجمعة، إلى تعيين ميلوني التي يتمتع ائتلافها الذي يهيمن عليه اليمين القومي، بأغلبية مطلقة في مجلسي النواب والشيوخ.
خلال اجتماع قصير، اقترحت ميلوني على الرئيس تكليفها بتشكيل الحكومة. وقالت ميلوني بعد اللقاء "ننتظر قرار رئيس الجمهورية ونحن جاهزون بالفعل، نريد المضي قدما في أسرع وقت ممكن"، خلال ما وصفته بأنه "لحظة مهمة للأمة".
كتبت ميلوني في تغريدة على تويتر مساء الخميس "نحن مستعدون لمنح إيطاليا حكومة تواجه حالات الطوارئ وتحديات عصرنا بضمير وكفاءة".