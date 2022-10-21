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زلزال بقوة 5.1 يضرب فوكوشيما اليابانية

زلزال بقوة 5.1 يضرب فوكوشيما اليابانية
21 أكتوبر 2022 14:01

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالاً بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة فوكوشيما بشمال شرق اليابان اليوم الجمعة، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عالية (تسونامي).
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع في الساعة 19:30 مساء بتوقيت اليابان، ويقع مركز الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.
وكان زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة فوكوشيما في مارس عام 2011 وتسبب في أمواج مد عالية (تسونامي)، أدت إلى حدوث انصهار بمفاعل في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.
وأسفر الزلزال عن وفاة أو فقدان قرابة 20أ لف شخص ودمار هائل في المقاطعة.
وكان هذا الحادث الأسوأ من نوعه منذ كارثة مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا عام 1986،

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المصدر: د ب أ
زلزال
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