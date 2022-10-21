العراق: الاتفاق على ترك اختيار المرشحين للمناصب الوزارية لرئيس الحكومة
محمد شياع السوداني
21 أكتوبر 2022 12:34
صرح رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بأن الكتل السياسية اتفقت على طرح مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة، وترك أمر الاختيار لرئيس الحكومة.
وقال السوداني في بيان صحفي وزع صباح اليوم الجمعة " نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف".
وأضاف أن معايير تسمية المرشح لشغل الحقيبة الوزارية تقوم على أساس" الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".
كانت مصادر سياسية قد ذكرت في وقت سابق أن التشكيلة الوزارية التي ستقدم في جلسة البرلمان العراقي للمصادقة عليها يوم غد السبت.