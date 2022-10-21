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دوي انفجارات في خاركيف الأوكرانية

دمار جراء قصف في أوكرانيا( أرشيفية)
21 أكتوبر 2022 10:24

قال الحاكم الإقليمي أوليه سينجوبوف ورئيس البلدية إيهور تيريخوف إن سلسلة من الانفجارات هزت مدينة خاركيف الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة.

وكثفت القوات الروسية الضربات الصاروخية على أوكرانيا على مدى الأسبوعين الماضيين، واستهدفت منشآت للطاقة الكهربائية.

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المصدر: وكالات
روسيا
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