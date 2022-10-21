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تشاد تفرض حظر التجول في مناطق مضطربة أمنياً

ضباط الشرطة يقومون بدورية أثناء احتجاج في تشاد
21 أكتوبر 2022 09:41

أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو فرض حظر التجول في عدد من المدن التشادية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأوضح في تصريح، أن فرض حظر التجول سيظل ساري المفعول حتى الاستعادة الكاملة للأمن في مناطق الاضطرابات.

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المصدر: وكالات
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