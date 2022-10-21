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18 قتيلاً في اشتباكات بين سكان محليين في نيجيريا

آثار هجوم على قرية في نيجيريا(أرشيفية)
21 أكتوبر 2022 15:01

قتل 18 شخصا بينهم ضابطا شرطة في أعمال عنف بين مربي ماشية ومزارعين في ولاية بينو بوسط نيجيريا، كما أعلن مسؤولون.

وقال بول هيمبا المستشار الأمني لحاكم ولاية بينو إن رعاة الماشية اقتحموا قرية غبيجي الزراعية في منطقة أوكوم وأطلقوا النار عشوائيا. 

والنزاعات بين مربي الماشية والمزارعين حول حقوق الأرض والرعي والمياه شائعة في المناطق الوسطى والشمالية الغربية من نيجيريا. 

وقال هيمبا "حسب آخر تقرير تلقيته قتل 18 شخصا في الهجوم هم شرطيان و16 قرويا". وأصيب آخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى. 

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المصدر: وكالات
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