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قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

شارل ميشيل خلال مؤتمر صحفي في اليوم الأول لقمة قادة الاتحاد الأوروبي بمبنى المجلس الأوروبي في بروكسل
21 أكتوبر 2022 07:13

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي ليل الخميس الجمعة على "خريطة طريق" تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لدينا الآن خريطة طريق جيدة جدا"، بينما تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن "الاتفاق على حزمة من الإجراءات" التي يجب الآن "التعامل معها بدقة". 

وكتب ميشال على تويتر "الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في بروكسل في محاولة إلى التوصل إلى استجابة مشتركة.

وقال شولتس الخميس إن وضع سقف لأسعار الغاز لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف في حديث أمام النواب قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي إن وضع سقف الأسعار "يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، وسينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين مع كمية أقل من الغاز بدلا من المزيد منها".

وقالت فون دير لايين الأربعاء إن "النمط الأيبيري يستحق أن يُدرس.

وفصلت فون دير لايين خلال الأسبوع الحالي اقتراحات أخرى من بينها تنظيم شراء الغاز بشكل مشترك وقواعد جديدة في محاولة لفرض تقاسم الغاز في أوروبا لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات أو إصلاح مؤشر السوق الغازية (بورصة الغاز الأوروبية) التي تستخدم مرجعا في التعاملات.

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المصدر: وكالات
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