الإمارات: دعم جهود تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة التطرف

دوشنبه (وام)

شاركت الإمارات في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول «التعاون الدولي والإقليمي في أمن وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب، ومنع حركة الإرهابيين» الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بحضور فخامة إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان. وترأس وفد الدولة، سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. ويهدف المؤتمر الذي شارك فيه عدد من وزراء الخارجية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات بشأن تطوير وتنفيذ نهج مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات الوقائية لمواجهة التطرف، فضلاً عن تعزيز الدعم السياسي لجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد الزعابي، في كلمته أمام المؤتمر، أن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، كما استعرض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وحثّ على تكثيف التنسيق الدولي من خلال وضع آليات وخطط عمل مشتركة، وشدّد على أهمية التركيز على تعزيز أمن وإدارة الحدود.