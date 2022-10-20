الإمارات تدعو لمواصلة الحوار في أفريقيا الوسطى

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، أهمية خفض التصعيد في أفريقيا الوسطى، عبر وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار والمساعي الجارية، والبناء على المكتسبات في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وضمان المشاركة الشاملة للمرأة.

وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن: «تشهد جمهورية أفريقيا الوسطى جملة من الأمور التي تتطلب اهتماماً متواصلاً من المجلس، ففي الوقت الذي تستعد فيه لعقد انتخابات محلية، تواجه البلاد هجمات مسلحة باستمرار، وتعاني من أضرار السيول، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة».

وأضافت، في البيان الذي أدلت به أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «نأمل أن يوجه هذا المجلس رسالة واضحة للشعب في جمهورية أفريقيا الوسطى بأننا سنظل إلى جانبهم وسندعمهم في محنتهم وفي سعيهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار».

وتابعت: «نتفق جميعاً على أن الغاية الأساسية تتمثل في حماية المدنيين الأبرياء، وبالتالي، يؤسفنا استمرار أنشطة الجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين، وتؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، إلى جانب سعيها لنشر خطاب الكراهية بين المجتمعات، والذي يؤجج بدوره العنف القبلي خاصة في المناطق الريفية والنائية».

وأشارت إلى أنه من المهم العمل على خفض التصعيد ومعالجة هذه الأوضاع بشكل مستدام عبر وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار بين الحكومة والجماعات المسلحة، والذي رغم إدراكنا بأنه ليس بالأمر اليسير، إلا أنه ضروري.

وشددت على ضرورة البناء على المكتسبات التي تحققت حتى الآن في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بوصفه مسألة جوهرية لتفادي إعادة تجنيد المقاتلين السابقين.

وقالت الحفيتي: «نقدر المساعي الحميدة لبعثة مينوسكا في دعم الجهود المبذولة في هذا الجانب».

وأعربت الحفيتي عن أمل الإمارات في أن تساهم الموافقة الرئاسية في أفريقيا الوسطى على سياسة الأمن الوطني الجديدة ومسودة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، في تعزيز القدرات الأمنية للبلاد، مؤكدة أهمية تعزيز الدعم الإقليمي والدولي لجمهورية أفريقيا الوسطى، لا سيما في مجال بناء مؤسساتها وبسط نفوذها في أرجاء البلاد.

وعلى الصعيد السياسي، وبينما تعمل الجهات المعنية الفاعلة في جمهورية أفريقيا الوسطى على التوصل لتوافقات يمكن العمل من خلالها على الترتيبات السياسية والأمنية اللازمة، قالت الحفيتي: «يجب أن تبقى المساعي المبذولة في هذا الجانب بقيادة وملكية وطنية، خصوصاً في ظل ترقب البلاد إجراء الانتخابات المحلية».

وجددت التأكيد على أن الالتزام بتنشيط الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة عبر خريطة طريق لواندا يبقى أساسياً لإحراز تقدمٍ في العملية السياسية، على أن يرافق ذلك استمرار الدعم الإقليمي والدولي المهم للبلاد في سعيها لتحقيق هذه الغاية وتوفير الأمن والاستقرار لشعبها. كما أكدت ضرورة ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه المناقشات، مع التنويه بأن ذلك يتطلب توفير الحماية للمرأة وتمكينها من الاضطلاع بدورها في مختلف المجالات.