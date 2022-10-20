الإمارات تؤكد ضرورة تمكين المرأة الأفغانية اقتصادياً

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة الأفغانية، وحق الفتيات والنساء في التعليم، مشددة على ضرورة رفع القيود عن النساء والفتيات في أفغانستان. وشارك وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس، في رعاية فعالية حول المرأة في أفغانستان، شددت خلالها على ضرورة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأفغانية، والحاجة لرفع القيود التي تفرضها «طالبان» على المرأة والفتيات. وأوضح وفد الدولة لدى الأمم المتحدة، في سلسلة تغريدات، أن مشاركة المرأة على المستويات كافة، يمكن أن يساعد على تحول الصراعات نحو السلام.

وكانت الإمارات أعربت في بيان أمام مجلس الأمن، الشهر الماضي، عن أسفها بشأن عدم اتفاق مجلس الأمن على إصدار بيان يتعلق بتعليم الفتيات في أفغانستان، والتحديات الأخرى في البلاد، إذ تُعتبر أوضاع النساء والفتيات، وكذلك التعافي الاقتصادي، والمخاوف الأمنية، من التحديات التي تهدد السلام والأمن، وتستوجب من المجلس أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهتها بدعمٍ من بعثة يوناما.

وطالبت المجلس بالتركيز على الهدف المشترك، وهو مساعدة الشعب الأفغاني وتجنب خلق انقسامات لا داعي لها، بشأن الأولويات التي ينبغي التعامل معها في هذا الملف.

وشددت على أن حصول الفتيات الأفغانيات على التعليم يعتبر بالدرجة الأولى مطلباً تسعى له العائلات الأفغانية والفتيات أنفسهن، وليس فقط مجلس الأمن، حيث يبذل الشعب الأفغاني قصارى جهده لإعادة الفتيات إلى المدارس، ويتعين على سلطات الأمر الواقع أن تستمع لهذه الأصوات، وأن تستجيب لها.