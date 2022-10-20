اجتماعات ليبية في المغرب لحسم القاعدة الدستورية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تحتضن المملكة المغربية اجتماعاً بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية وتسمية المناصب السيادية السبعة، وفقاً للاتفاق السياسي في «بوزنيقة 2». وحققت الأطراف الليبية توافقاً وتقدماً إيجابياً في المشاورات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية، وحسم المعايير اللازمة لاختيار الشخصيات المرشحة للمناصب السيادية في ليبيا بحيث توزع هذه المناصب بطريقة المحاصصة لإرضاء الأقاليم الثلاثة «برقة – فزان – طرابلس».

يأتي الاجتماع الذي تحتضنه المغرب في وقت تشهد فيه ليبيا حالة انسداد سياسي وانقسام حكومي ومؤسساتي، فضلاً عن تهديد المسار العسكري الذي تسعى البعثة الأممية على تفعيله خلال الفترة المقبلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإصلاح الجهاز الأمني في البلاد.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول مادة وحيدة في القاعدة الدستورية تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري يتمسك برفض ترشح من يحملون أي جنسية أجنبية.

وحول إمكانية التوافق حول الأسماء المرشحة للمناصب السيادية، أوضح عضو البرلمان الليبي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن الزيارات والاتصالات الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشير إلى إمكانية تحقيق تسوية حول بقية المناصب السيادية.

ولفت إلى أنه بحسب اتفاق بوزنيقة فقد تم إسناد رئاسة المحكمة العليا إلى شخصية من الجنوب الليبي، فيما كانت حصة إقليم طرابلس محددة رئاسة ديوان المحاسبة ومفوضية الانتخابات وتعيين النائب العام، بالإضافة إلى إسناد رئاسة مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية إلى شخصيات من إقليم برقة.

على جانب آخر، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن استعداده للتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في جهود إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، عبر الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تجرى على أساسها الانتخابات الوطنية، بالإضافة لاستمرار التواصل والتشاور بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط، مساء الثلاثاء، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، حيث هنأه بمباشرة مهام منصبه في العاصمة طرابلس، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي. وشدد أبو الغيط وباتيلي على أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية، واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.