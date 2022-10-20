الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انتخابات برلمانية مبكرة في ماليزيا

انتخابات برلمانية مبكرة في ماليزيا
21 أكتوبر 2022 01:54

كوالالمبور (وكالات) 

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الماليزي يحلّ البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس وزراء ماليزيا في واحة الكرامة

حددت ماليزيا الخميس 19 نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. 
وقال رئيس مفوضية الانتخابات، عبد الغني صالح، إن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستتم في 19 نوفمبر المقبل، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وأضاف، أن الموعد النهائي لتسمية المرشحين سيكون في الخامس من نوفمبر، مشيراً إلى أن 21.17 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات.
وفي 10 أكتوبر الجاري، حل رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، البرلمان الحالي ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، إثر خلافات مستمرة بين الحلفاء في الائتلاف الحاكم.
وكان من المقرر انتهاء الفترة الحالية للبرلمان في يوليو 2023. 
وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن 3 ولايات من أصل 13 ستجري أيضاً انتخابات محلية في 19 نوفمبر، بينما قررت 6 ولايات تسيطر عليها المعارضة إجراء الانتخابات العام المقبل، إضافة إلى 4 ولايات أجرت الانتخابات في وقت سابق.
وفي أغسطس 2021، عين ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، إسماعيل صبري يعقوب رئيساً جديداً للوزراء، ليعود بذلك حكم البلاد إلى حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (أمنو)، الذي قاد ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957، لكن أطيح به في انتخابات 2018.

ماليزيا
الانتخابات الماليزية
آخر الأخبار
صورة موضوعية
دنيا
5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس
اليوم 13:11
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©