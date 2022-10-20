انتخابات برلمانية مبكرة في ماليزيا

كوالالمبور (وكالات)

حددت ماليزيا الخميس 19 نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات، عبد الغني صالح، إن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستتم في 19 نوفمبر المقبل، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف، أن الموعد النهائي لتسمية المرشحين سيكون في الخامس من نوفمبر، مشيراً إلى أن 21.17 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وفي 10 أكتوبر الجاري، حل رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، البرلمان الحالي ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، إثر خلافات مستمرة بين الحلفاء في الائتلاف الحاكم.

وكان من المقرر انتهاء الفترة الحالية للبرلمان في يوليو 2023.

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن 3 ولايات من أصل 13 ستجري أيضاً انتخابات محلية في 19 نوفمبر، بينما قررت 6 ولايات تسيطر عليها المعارضة إجراء الانتخابات العام المقبل، إضافة إلى 4 ولايات أجرت الانتخابات في وقت سابق.

وفي أغسطس 2021، عين ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، إسماعيل صبري يعقوب رئيساً جديداً للوزراء، ليعود بذلك حكم البلاد إلى حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (أمنو)، الذي قاد ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957، لكن أطيح به في انتخابات 2018.