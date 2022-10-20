ألمانيا تدرب 5 آلاف جندي أوكراني

برلين (د ب أ)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، أن بلاده سوف تدرب سرايا أوكرانية كاملة تضم ما يصل إلى 5 آلاف جندي، وذلك حتى الربيع القادم، وقال شولتس: «نؤكد استعدادنا للمشاركة بشكل دائم في بناء قوات أوكرانية قوية - يداً بيد مع شركائنا». كما صرح، بأنه يرى أن «المجتمع الدولي المتحضر بأسره» مسؤول عن إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة. وقال شولتس، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني «بوندستاج»: «من يرى صور المدن والقرى الأوكرانية، سيفهم: أن ذلك سيكون مهمة جيل، يتعين على المجتمع الدولي المتحضر بأسره حشد قواه لإتمامها». وأكد المستشار الألماني أنه يتعين على الدول حشد قواها والتفكير في الطريقة التي يمكن من خلالها دعم أوكرانيا في إعادة البناء، وقال: «الخبر السار هو أن الاحتياج المالي لكييف حتى نهاية العام مغطى بشكل عملي»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع «جي7» تقوم بدور أساسي في ذلك.