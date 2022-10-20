عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية تشيلي يبحثان العلاقات الثنائية
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية تشيلي يبحثان العلاقات الثنائية
21 أكتوبر 2022 00:01
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي أنطونيا أوريجولا وزيرة خارجية جمهورية تشيلي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، مشيراً إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. من جانبها، عبرت معالي أنطونيا أوريجولا عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات.