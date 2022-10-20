أوكرانيا توجه اتهاماً لروسيا بشأن قصف محطات الطاقة
خطوط نقل الكهرباء
20 أكتوبر 2022 23:12
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، روسيا باستهداف محطات الطاقة الأوكرانية بهدف إجبار الناس على مغادرة ديارهم والهجرة غرباً إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأكد زيلينسكي، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن نحو ثلث محطات الكهرباء في بلاده دمرت بالفعل، مما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه مع اقتراب فصل الشتاء. وأمرت كييف بفرض قيود على استهلاك الطاقة لأول مرة اليوم الخميس. وتقول الأمم المتحدة إن 7.7 مليون أوكراني، أي ما يقرب من 19 بالمئة من تعداد السكان قبل الأزمة، يعيشون الآن في أنحاء أوروبا بعد فرارهم. وقال زيلينسكي، في تصريحات عبر الفيديو أمام قمة للاتحاد الأوروبي «تثير روسيا موجة جديدة من هجرة الأوكرانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي». وأصدر مكتب زيلينسكي تسجيلا لتصريحاته. وأضاف الرئيس الأوكراني أن استهداف منشآت الطاقة «يهدف إلى خلق أكبر عدد ممكن من مشكلات الكهرباء والتدفئة لأوكرانيا خلال الخريف والشتاء هذا العام، حتى يتوجه المزيد من الأوكرانيين إلى الدول الأوروبية». وأوضح أنه، ردا على ذلك، يتعين على الدول المتحالفة توفير المزيد من الأنظمة المضادة للطائرات وفرض عقوبات إضافية.