23 قتيلاً باشتباكات بين سكان محليين في نيجيريا

قال مسؤول محلي، اليوم الخميس، إن اشتباكات بين سكان من رعاة الماشية ومزارعين في ولاية «بينو» النيجيرية خلفت 23 قتيلاً. وازداد شيوع العنف بين المزارعين والرعاة في الأعوام الأخيرة، إذ أدى النمو السكاني إلى التوسع في المنطقة المخصصة للزراعة، مما قلص من رقعة الأراضي المتاحة للرعي المفتوح لقطعان الماشية. وأوضح كيرتيو تيونبور، رئيس الحكومة المحلية في بينو، حيث اندلع العنف، أن حصيلة القتلى بلغت 23. وقال أحد سكان المنطقة ويدعى وليام سامسون: إن المشكلة بدأت يوم الثلاثاء عندما قتل مزارعون اثنين من رعاة الماشية وسرقوا ماشيتهما. وأضاف أن ذلك الحادث تبعته هجمة انتقامية نفذها الرعاة أمس الأربعاء على قرية «جبيجي». و«بينو» هي إحدى ولايات الحزام الأوسط في نيجيريا. يزيد الاقتتال على استخدام الأرض في الحزام الأوسط بالتحديد، إذ تتداخل في الأغلب المشكلات بين المزارعين والرعاة مع الانقسامات العرقية والدينية. ويقول محللون: إن تمرد جماعة بوكو حرام الإرهابية في الشمال الشرقي فاقم المشكلة، إذ دفع الرعاة إلى الحزام الأوسط وإلى التعمق جنوبا.