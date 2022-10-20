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روسيا: الأسلحة المرسلة لأوكرانيا تصل إلى جماعات إرهابية

صواريخ هيمارس الأميركية المتطورة
20 أكتوبر 2022 22:25

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن الأسلحة المتطورة التي تزود بها أوكرانيا تشق طريقها إلى السوق السوداء ثم إلى أيدي الجماعات الإرهابية والمتطرفة والإجرامية.
وأرسلت القوى الغربية، خاصة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا منذ الأزمة الحالية.
وذكرت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أرسلت ما لا يقل عن 700 نظام مدفعي، و80 ألف نظام صاروخي، و800 ألف قذيفة مدفعية، و90 مليون طلقة ذخيرة.
وقالت للصحفيين في موسكو «جزء كبير من هذه الأسلحة دخل بالفعل أو سيدخل قريبا السوق السوداء... يواجه المجتمع الدولي هذا حاليا».
وأضافت «الشحنات العسكرية لحلف شمال الأطلسي ينتهي بها المطاف في أيدي الإرهابيين والمتطرفين والجماعات الإجرامية».
وتحذر روسيا منذ فترة طويلة من أن الأسلحة الموجهة إلى أوكرانيا يمكن أن تشق طريقها إلى أيدي المجرمين.
وقالت زخاروفا: إن الاتحاد الأوروبي طرف في الصراع في أوكرانيا لأنه زود كييف بمجموعة من الأسلحة المتطورة. 

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المصدر: رويترز
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أوكرانيا
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حلف الناتو
جماعات إرهابية
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