شولتس يدافع عن برنامج ألمانيا لتخفيف الأعباء على المواطنين

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا الانتقادات الموجهة من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي للبرنامج الذي قررته بلاده بمليارات اليورو لتخفف على المواطنين والشركات الأعباء الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وفي مستهل قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل، قال شولتس، السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس إن "من الواضح تماما أن ألمانيا تصرفت على نحو متضامن للغاية".

وأضاف المستشار أن بلاده تدعم مواطنيها واقتصادها مثلما تفعل دول أخرى أيضا مشيرا إلى أن ما تفعله ألمانيا يعادل "بالضبط نفس ما تفعله فرنسا وما تفعله إيطاليا وما تفعله إسبانيا وما تفعله العديد من الدول الأخرى"، ورأى أن هذا يعد لهذا السبب أساسا جيدا للتعاون في أوروبا.

وكانت الحكومة الألمانية أطلقت برنامجا بقيمة 200 مليار يورو للتخفيف من الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وفي المقابل اعتبرت العديد من دول التكتل الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤثر على المنافسة لأنها لا يمكنها أن تطلق برنامجا بهذا الحجم.

واتهمت هذه الدول ألمانيا بأنها تسلك مسارا منفردا في أزمة الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعد من بين دول أقلية تعارض مسألة وضع سقف لأسعار الغاز.