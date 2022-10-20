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بوتين يزور مركز تدريب جنود التعبئة

بوتين يزور مركز تدريب جنود التعبئة
20 أكتوبر 2022 20:32

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مركز تدريب جنود تمت تعبئتهم في منطقة "ريازان" جنوب شرق العاصمة موسكو، بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.
وهي المرة الأولى منذ إعلان التعبئة الجزئية لعناصر الاحتياط في 21 سبتمبر الفائت، التي يعاين فيها الرئيس الروسي على الأرض تدريبات الشباب الذين استدعوا للخدمة.
على منصة لإطلاق النار، حاول الرئيس الروسي بنفسه استخدام سلاح رشاش بعدما تمدد أرضا واضعا خوذة أمان ومعطفا أسود على ظهره، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي.

كذلك، تبادل بوتين الحديث مع بعض الجنود، متمنيا لواحد منهم "حظا سعيدا" ومربتا على كتفه.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن الرئيس عاين تمارين على تأهيل تكتيكي وأخرى للسيطرة على حريق كبير في حال اندلاعه.
شارك في هذه الزيارة وزير الدفاع سيرجي شويجو الذي قدم شرحا عن تدريب مئات من الاحتياطيين الذين تمت تعبئتهم، وفق الوكالات.
أعلن بوتين في 21 سبتمبر الماضي تعبئة جزئية لمئات الآلاف من عناصر الاحتياط.
وبحسب عدد أدلى به الجمعة الفائت، تمت تعبئة 222 ألف شخص حتى الآن.

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المصدر: وكالات
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