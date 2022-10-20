سوناك ينافس على خلافة رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة
ريشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق
20 أكتوبر 2022 19:21
قال مراسل في صحيفة "تليجراف"، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر إن وزير المالية السابق ريشي سوناك "من المؤكد" أن يخوض المنافسة على خلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس. بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، أعلنت تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولاً إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان. وفور استقالتها، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة "الآن". وقالت تراس، أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة لندن "في ظل الوضع الحالي، لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها". وأضافت "لذلك، تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين"، موضحة أن عملية اختيار النواب لخلف لها "ستستكمل خلال الأسبوع القادم". وكانت تراس اعترفت، اليوم الخميس، بأنها واجهت "يوماً صعباً" الأربعاء، لكنّها شددت على وجوب أن تركّز الحكومة جهودها على أولوياتها. وصباح الخميس التقت تراس رئيس "لجنة 1922" في الحزب المحافظ المكلّفة التنظيم الداخلي. بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، واجهت تراس ضغوطاً للاستقالة بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض الضرائب التي تسببت في إضراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشي حادة.