روسيا تطلق صاروخاً قرب طائرة بريطانية

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، إن إطلاق طائرة روسية صاروخا قرب طائرة بريطانية غير مسلحة كانت تقوم بدورية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود يوم 29 سبتمبر الماضي كان حادثة وليس تصعيداً متعمداً فيما يبدو. وقال والاس للبرلمان البريطاني إنه عبّر لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن مخاوف الحكومة البريطانية بشأن الحادث. وردت روسيا في 10 أكتوبر الجاري قائلة إنها حققت في الحادث وألقت باللوم فيه على عطل فني. وأضاف والاس، في إفادة أمام البرلمان "لا نعتبر ذلك تصعيدا متعمدا من الروس، تحليلنا يؤكد أنه كان عطلا". ومضى يقول "لكنه يذكرنا بمدى خطورة استخدام القوة القتالية". وقال الوزير البريطاني إن روسيا أقرت بأن الحادث وقع في الأجواء الدولية وإن الدوريات استؤنفت الآن والطائرات البريطانية ترافقها الآن طائرات حربية. وأكد والاس أن روسيا ستواجه "عواقب شديدة" إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا. وأضاف أنه ناقش، في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، النجاح والهجوم المضاد الذي تنفذه أوكرانيا والرد الروسي المحتمل. وأوضح أن حادثة المقاتلة الروسية وطائرة "ريفيت جوينت" البريطانية سلطت الضوء على مخاطر سوء التقدير.