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زعيم المعارضة البريطانية يعلّق على استقالة تراس

زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر
20 أكتوبر 2022 18:32

دعا  زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، اليوم الخميس، إلى إجراء انتخابات عامة «الآن» بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها.
وقال زعيم حزب العمال: «لا يمكن للمحافظين الرد على أزمتهم الأخيرة بإشارة من إصبعهم وإعادة خلط الأشخاص في القيادة من دون موافقة الشعب البريطاني. نحتاج إلى انتخابات عامة، الآن».
أضاف أن حزب المحافظين «أظهر أنه لم يعد لديه تفويض للحكم».
وتابع ستارمر: «بعد 12 عاماً من إخفاقات المحافظين، يستحق الشعب البريطاني أفضل بكثير من هذه الفوضى المتكررة».
وقال: «الآن، دمروا الاقتصاد بشدة لدرجة أن الناس يواجهون دفع مبلغ 500 جنيه إسترليني (563 دولاراً أميركياً) شهرياً إضافية على قروضهم العقارية. وإصلاح الضرر الذي أحدثوه سيستغرق سنوات».
وتابع: «كل واحدة من هذه الأزمات صُنعت في داونينغ ستريت، لكن الشعب البريطاني دفع ثمنها. كل واحد منهم ترك بلدنا أكثر ضعفاً وأسوأ حالاً».

المصدر: آ ف ب
كير ستارمر
حزب العمال
حزب العمال البريطاني
المعارضة البريطانية
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