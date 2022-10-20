الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا ومولدوفا

أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانز ليناردشيتش في كييف اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم لأوكرانيا ومولدوفا مساعدات إضافية بقيمة 175 مليون يورو كما سوف يرسل مخيمات إيواء مضادة لأحوال الشتاء لأوكرانيا.

وقال ليناردشيتش "من المرجح أن يجلب الشتاء المقبل تحديات كبرى لأوكرانيا، وعلينا أن نكون مستعدين".

وأضاف "سوف يتم نشر إمكانيات إيواء مؤقتة على الفور في ثلاث مناطق مختلفة في أوكرانيا: ريفين، بوخا وخاركيف".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي "يعزز أيضا المساعدات الانسانية بتمويل بقيمة 175 مليون يورو إضافية لتوفير التعليم والغذاء والمياه والحماية من الشتاء القارس بالنسبة للأفراد الأكثر ضعفا".

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ الحرب في أوكرانيا مساعدات إنسانية بقيمة 485 مليون يورو لأوكرانيا و 38 مليون يورو لمولدوفا، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.