ألمانيا تحذر من زيادة استخدام الفحم على مستوى العالم

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من زيادة استخدام الفحم على مستوى العالم نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج: إن الحرب في أوكرانيا يجب ألا يؤدي إلى الصعود العالمي للفحم كمصدر للطاقة ، وأشار إلى أنه سيتم تنسيق المواقف الأوروبية بهذا الشأن خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنتظرة من أجل المشاركة في مؤتمر المناخ العالمي المقبل.

وصرح شولتس أيضا بأنه يرى أن بلاده لديها ما يكفي من موارد الطاقة للأشهر القادمة على الرغم من وقف توريدات الغاز الروسي، وقال اليوم بالبرلمان : "سوف نجتاز هذا الشتاء سويا"، لافتا إلى أنه تم بالفعل تجاوز نسبة مستوى الملء لخزانات الغاز التي تقدر بـ 95% والتي كان يتم السعي للوصول إليها في الأول من نوفمبر القادم.

وأكد المستشار الألماني أنه على الرغم من قرار إعادة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى الشبكة، فإن الحكومة "لا تزال متمسكة بأهداف المناخ الخاصة بنا التي تم الإعلان عنها".

وأعرب شولتس في الوقت ذاته عن امتنانه الكبير لمساعي التوفير التي قام بها كثير من المواطنات والمواطنين فيما يتعلق بالطاقة، وأكد أنه تم القيام بكل شيء "من أجل حماية بنيتنا التحتية الحساسة سويا".

وفي سياق متصل حذر المستشار الألماني من مخاطر وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز بأوروبا، وقال: "ينطوي تحديد سقف للأسعار سياسيا على خطر أن يبيع المنتجون غازهم في أماكن أخرى".

يشار إلى أن وضع حدا أقصى لسعر الغاز الذي تطلبه كثير من دول الاتحاد الأوروبي يعد أحد الموضوعات التي تهدد بحدوث خلاف حولها خلال القمة الأوروبية المنتظرة.

وأكد شولتس أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التنسيق مع مستهلكي غاز آخرين مثل اليابان وكورويا بشكل وثيق "كي لا نصير منافسين لبعضنا البعض"، وفي الوقت ذاته شدد على ضرورة التحدث مع منتجي الغاز بشأن وضع سعر مناسب.

وتابع قائلا: "إنني على قناعة بأن دولا مثل الولايات المتحدة الأميركية أو كندا أو النرويج ، التي تتضامن معنا في الوقوف إلى جانب أوكرانيا ، لديها مصلحة في ألا تصير الطاقة في أوروبا باهظة الثمن".

