تايلاند تجمد سعر الغاز حتى نهاية العام

وافقت اللجنة الوطنية لسياسات الطاقة في تايلاند على تجميد سعر البيع بالتجزئة لغاز البترول المسال عند 408 بات لكل 15 كيلوجراما، حتى نهاية العام من أجل حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة سوبتانابونج بنميشا قال في بيان، اليوم الخميس، إن تجميد الأسعار سيضع عبئا أكبر على صندوق النفط الحكومي، وربما يؤدي إلى تهريب غاز البترول المسال إلى الدول المجاورة.

وسجل الصندوق عجزاً قدره 126.7 مليار بات، منذ 16أكتوبر، بسبب دعم أسعار الديزل وغاز الطهي.