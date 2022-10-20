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الرئيس الإيطالي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
رئيس مجلس النواب الجديد يغادر بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي لتشكيل حكومة جديدة
20 أكتوبر 2022 14:03
بدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس، مشاورات تستغرق يومين لتشكيل الحكومة الجديدة،
بعد الانتخابات العامة التي جرت في 25 سبتمبر الماضي.
ووصل رئيس مجلس الشيوخ إجناسيو لا روسا إلى مقر الرئاسة "قصر كويرينالي" للقاء الرئيس الإيطالي.
ومن المقرر أن يلتقي ماتاريلا لاحقا رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا، ثم يلتقي الوفود البرلمانية المنتمية لأحزاب الخضر اليساري، والعمل "أتسيوني"، وحركة خمس نجوم، والحزب الديموقراطي.
ويستأنف الرئيس الإيطالي المشاروات غدا الجمعة، إذ من المقرر أن يلتقي وفود ائتلاف يمين الوسط الفائز في الانتخابات.
ويضم الائتلاف حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني، وحزب "الرابطة" الشعبوي اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ بزعامة سيلفيو برلسكوني.
ويضطلع ماتاريلا بدور محوري، حيث سيختار رئيسا للوزراء ليقوم بتشكيل حكومة.
وينتظر على نطاق واسع أن تصبح ميلوني، رئيسة الحكومة بعدما قاد حزبها ائتلاف اليمين للفوز في الانتخابات.
وحال سارت المفاوضات بصورة جيدة، ربما تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام ماتاريلا مطلع الأسبوع المقبل. وستكون ميلوني أول امرة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
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المصدر: وكالات
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